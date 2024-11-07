"Новый стандарт вечеров — без журналистов и пиара". Ксения Собчак опубликовала фото с дня рождения

Ксения Собчак опубликовала в инстаграме* фотографии с вечеринки по случаю её 43-летия. Поздравить её пришли Фёдор Бондарчук, которого в последнее время часто обсуждают в инфопространстве из-за слухов о разводе с Паулиной Андреевой, автор самого лаконичного звёздного канала Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Андрей Малахов, Полина Гагарина, Ида Галич и другие.