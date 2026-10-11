Депутат Журова заявила, что российских фигуристов ждали во всем мире

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращения российских фигуристов ждали во всем мире, передает ТАСС.
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