Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Опубликован график выездов мобильного ЦОКа в августе

Опубликован график выездов мобильного ЦОКа в августе

В августе 2026 года мобильный центр обслуживания клиентов (ЦОК) филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск посетит населенные пункты Рослальского, Монастырщинского, Хиславичского, Ершичского и Шумячского муниципальных округов.

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