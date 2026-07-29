Опубликован график выездов мобильного ЦОКа в августе

В августе 2026 года мобильный центр обслуживания клиентов (ЦОК) филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск посетит населенные пункты Рослальского, Монастырщинского, Хиславичского, Ершичского и Шумячского муниципальных округов.
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