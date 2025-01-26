Матерившегося гражданина Великобритании арестовали в Москве

Гражданина Великобритании Д. Джонсона арестовали в Москве за нецензурную брань. Мужчина проведет пять суток за решеткой за административное правонарушение, об этом свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РЕН ТВ.
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