«Мы будем для Молдавии низшим сортом»

Граждане непризнанной Приднестровской Молдавской Республики не хотят возвращаться в состав Молдавии — ни ради смягчения экономических ограничений, в которых они живут, ни ради присоединения региона к Евросоюзу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии