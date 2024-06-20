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Позитив для оптимистов

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Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

@ EPA/TASS Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета; Станислав Лещенко «Толерантностью "перекормили".

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Комментарии
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АндрейБорков
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Даешь де3,14доризацию! Научим гейропейцев трахаться правильно- в нужные места и с кем нужно! Хватит переделок, а то скоро окончательно нельзя будет подать руки европейцам, ведь не знаешь, с кем ручкаешься, толи не мужик-переделка, толи вообще 3,14дор конченный напротив стоит. Короче- как бы не офоршмачиться!)))
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16 час.

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