Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

ИИ

Иван Иваныч

Даешь де3,14доризацию! Научим гейропейцев трахаться правильно- в нужные места и с кем нужно! Хватит переделок, а то скоро окончательно нельзя будет подать руки европейцам, ведь не знаешь, с кем ручкаешься, толи не мужик-переделка, толи вообще 3,14дор конченный напротив стоит. Короче- как бы не офоршмачиться!)))