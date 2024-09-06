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Ансамбль из Подольска изучил фольклор в деревнях Тульской области

Ансамбль из Подольска изучил фольклор в деревнях Тульской области

Фольклористы из Подольска Фольклорный ансамбль «Терем» сельского дома культуры «Надежда» в поселке МИС привез из экспедиции в Тульскую область этнографический материал: народные песни, балалайки и узоры на рушниках.

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