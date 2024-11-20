Эндокринолог Остапенко назвала нетипичные ранние признаки диабета

Эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала о нетипичных ранних признаках диабета. Она заявила, что это может быть повышенный аппетит, чувство усталости и слабости, замедленное заживление ран и частые простуды.
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