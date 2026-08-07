«Воюют за бандитов Зеленского»: украинский водитель высказался о ВСУ

Водитель общественного транспорта в украинских Черновцах стал фигурантом уголовного дела после жесткого словесного конфликта с пассажирами, в ходе которого он разразился оскорблениями в адрес ВСУ и руководства страны.
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