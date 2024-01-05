Мбаппе откажется от причитающихся ему многомиллионных бонусов за лояльность

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение отказаться от бонуса за лояльность в размере € 70-80 млн, который полагается ему по контракту в случае, если он не перейдёт в другой клуб бесплатно.
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