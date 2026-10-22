Штаб-квартира Euroclear, Брюссель, Бельгия © Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOMАрбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты по иску Центробанка России на взыскание €200 млрд убытков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Теннисист Алексан...
- ТАСС: украинский ...
- АП Машаров: размер п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым