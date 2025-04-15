«Я плакал. Но что я мог сделать?» Он был стюардом на «РЖД Арене», а теперь сыграл с «Локо» в Кубке

Вдохновляющая история Вадима Ульянова. Внезапное пересечение в Фонбет Кубке России: вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов еще пять лет назад работал стюардом на «РЖД Арене» – а теперь сыграл против «Локомотива» (1:2) в полуфинале Пути регионов.
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