«Я плакал. Но что я мог сделать?» Он был стюардом на «РЖД Арене», а теперь сыграл с «Локо» в Кубке

Вдохновляющая история Вадима Ульянова. Внезапное пересечение в Фонбет Кубке России: вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов еще пять лет назад работал стюардом на «РЖД Арене» – а теперь сыграл против «Локомотива» (1:2) в полуфинале Пути регионов.