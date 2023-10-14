Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cергей Шапорев
    Угробили Закон о банкротстве, а виновны арбитражные управляющие!)!?Срок банкротства ...
  • Андрей Шишинов
    Около моего дома в очередной раз "благоустроили" улицу Нелидовская (с прилегающими территориями). В очередной раз, пя...В Москве благоуст...
  • Лилия Королева
    уже пора отвечать за все то зло, которое гавмерика причинила Миру. 😱😡😡Американский авиа...

Рост цен на продукты ощутила почти половина россиян

Рост цен на продукты ощутила почти половина россиян

По данным еженедельного опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 50% россиян отметили заметный рост цен на мясо и птицу за последний месяц, 29% — на хлеб и хлебобулочные изделия, 33% — на рыбу и морепродукты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх