Рост цен на продукты ощутила почти половина россиян

По данным еженедельного опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 50% россиян отметили заметный рост цен на мясо и птицу за последний месяц, 29% — на хлеб и хлебобулочные изделия, 33% — на рыбу и морепродукты.
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