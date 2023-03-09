Аргументы недели

98 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Высоцкий
    Блядская  оКРАИНА -- Гадская ,хамская страна.Гонят на убой свой народ без всякого зазрения совести. Все это омерзител...Скотт Риттер: кон...
  • Виктор Луговой
    Непонятно из статьи, которое Конго. Французское или бельгийское, Браззавиль или Киншаса.Макрон прилюдно п...
  • Борис Виленский
    Бацьке зачёт!Лукашенко ввел см...

Сенатор Клишас о протестах в Грузии: США и Евросоюз решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот

Сенатор Клишас о протестах в Грузии: США и Евросоюз решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот

Соединенные Штаты и Европейский союз решили организовать в Тбилиси антиконституционный госпереворот. Соответствующую точку зрения, комментируя протесты, вспыхнувшие в Грузии, выразил представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх