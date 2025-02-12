РФ предложила Индии приобрести вертолеты Ка-226Т, оснащенные новейшим российским двигателем ВК-650В Российская сторона обновила свое предложение по поставкам в Индию легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.
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РФ предложила Индии приобрести вертолеты Ка-226Т, оснащенные новейшим российским двигателем ВК-650В Российская сторона обновила свое предложение по поставкам в Индию легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.
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