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В Индии при нападении террористов погибли 27 человек

В Индии при нападении террористов погибли 27 человек

   Не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Господи, спаси и сохрани жизни невинных людей от террористов и мракобесов в мире.
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Кто вообще ездит в эту Индию? Она  перенаселена, грязная, сплошная антисанитария. Климат жаркий... Туда поехать, можно только  всякую заразу подцепить.
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6 час.
Lev Konov
В России тоже были теракты в 90-х. Тот же почерк &quot;учителей&quot; из-за океана
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2 час.
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