Приложение Fireflies для создания заметок на основе искусственного интеллекта добавляет новые способы извлечения информации

Компания Fireflies.ai, поддерживаемая Khosla Ventures, приложение для ведения заметок на основе искусственного интеллекта, в среду выпустила набор «мини-приложений», ориентированных на конкретные области, для автоматического извлечения информации из стенограмм совещаний.
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