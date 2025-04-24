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Приложение Fireflies для создания заметок на основе искусственного интеллекта добавляет новые способы извлечения информации

Приложение Fireflies для создания заметок на основе искусственного интеллекта добавляет новые способы извлечения информации

Компания Fireflies.ai, поддерживаемая Khosla Ventures, приложение для ведения заметок на основе искусственного интеллекта, в среду выпустила набор «мини-приложений», ориентированных на конкретные области, для автоматического извлечения информации из стенограмм совещаний.

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