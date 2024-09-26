Мастер спорта из Хорошёвского рассказала, как научится делать сальто

Анастасия Богданова — мастер спорта, победительница чемпионатов и первенств России, тренер Европейского гимнастического центра, одно из отделений которого расположено на Ленинградском проспекте рассказала, как научиться крутить сальто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии