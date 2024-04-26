Генпрокурор РФ Краснов предложил новый способ борьбы с нелегальной миграцией в стране Ирэн ОрлонскаяГлавный прокурор России Игорь Краснов отметил необходимость ужесточения мер по предотвращению правонарушений среди мигрантов.
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