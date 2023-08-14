Служба и боевое применение трофейных немецких пулемётов после окончания Второй мировой войны

Немецкие пулемёты с ленточным питанием МG.34 и МG.42 фактически являются первыми «едиными пулемётами», которые служили в качестве ручных и станковых, а также устанавливались на бронетехнику.
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