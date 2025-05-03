В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники МЧС России принимают участие в акции «Сад памяти»

Отдавая дань памяти погибшим соотечественникам в годы Великой Отечественной войны, сотрудники МЧС России из разных регионов страны ежегодно принимают участие в Международной акции «Сад памяти», высаживая молодые деревья и кустарники.
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