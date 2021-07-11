Результат Евро-2020: Италия – победитель чемпионата Европы по футболу 2020

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. В основное время на гол Люка Шоу на 2-й минуте ответил Леонардо Бонуччи, сравнявший счет на 67-й минуте после розыгрыша углового.