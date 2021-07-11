Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Результат Евро-2020: Италия – победитель чемпионата Европы по футболу 2020

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. В основное время на гол Люка Шоу на 2-й минуте ответил Леонардо Бонуччи, сравнявший счет на 67-й минуте после розыгрыша углового.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх