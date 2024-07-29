«Домклик» оценил осведомленность о льготной ипотеке у молодежи

Заемщики в возрасте до 25 лет указывают, что знают о госпрограммах, чаще, чем население по стране в среднем О существовании льготных ипотечных программ знают 83% россиян в возрасте до 25 лет, показало совместное исследование «Домклик» и «СберМаркетинга».