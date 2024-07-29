Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

«Домклик» оценил осведомленность о льготной ипотеке у молодежи

«Домклик» оценил осведомленность о льготной ипотеке у молодежи

Заемщики в возрасте до 25 лет указывают, что знают о госпрограммах, чаще, чем население по стране в среднем О существовании льготных ипотечных программ знают 83% россиян в возрасте до 25 лет, показало совместное исследование «Домклик» и «СберМаркетинга».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх