«Домклик» оценил осведомленность о льготной ипотеке у молодежи

Заемщики в возрасте до 25 лет указывают, что знают о госпрограммах, чаще, чем население по стране в среднем О существовании льготных ипотечных программ знают 83% россиян в возрасте до 25 лет, показало совместное исследование «Домклик» и «СберМаркетинга».
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