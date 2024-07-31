Почти 750 человек были задержаны в ходе беспорядков после выборов в Венесуэле

REUTERS/Tomas Cuesta В Венесуэле почти 750 человек были задержаны за участие в беспорядках. Как сообщили в генпрокуратуре, подозреваемых обвиняют не только в вандализме, но и в более тяжких преступлениях – в терроризме и разжигании ненависти.