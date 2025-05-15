Жители Селидово рассказали об обстановке в освобожденном городе ДНР

В освобожденном Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) многие местные жители уже оформили российские документы и пенсии, но снять деньги не могут, как и пользоваться интернет-банками: нет ни света, ни интернета.
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