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    СМЕРТЬ мировому ЗЛУ и будь ПРОКЛЯТ РОД Зеленских, как Гитлер!!!!Пузырь Зеленского...
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Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут, как спустить конфликт "на мягких лапах"

Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут, как спустить конфликт "на мягких лапах"

© коллаж Украина.Ру Захар Виноградов Рано или поздно наступает момент отрезвления. Зеленский еще недавно бывший кумиром миллионов европейцев и США, стал постепенно, но неумолимо превращаться в неприятную, нежелательную фигуру.

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Комментарии
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Александр Чумак
Бывшей &quot;житницы&quot; СССР уже давно нет, а ее рваные ошметки разбросанные по всей земле &quot;укропии?!!!&quot;.👍😇🤥👌😠☠️💀😥.
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3 час.
Владимир Соловьев
&quot;Зеленскому распахнули свои двери парламенты всех европейских стран и даже некоторые неевропейские.&quot; ПЫТАЛИСЬ КЛАНИРОВАТЬ НЕОФАШИЗМ В УКРАИНЕ НА БАНДЕРО ОСНОВЕ, НО ОН, КАК ОВЕЧКА ДОЛЛИ, ОКАЗАЛСЯ НЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ. ПОЛУЧИЛСЯ ВЫКИДЫШ, КАК НИ СТАРАЛАСЬ УРСУЛА ФОНДЕРЛЯЙНЕН, ОНА ЖЕ ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЕВРОАКУШЕРКА, ЕГО СОХРАНИТЬ.
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2 час.
Анатолий Анатольев
СМЕРТЬ мировому ЗЛУ и будь ПРОКЛЯТ РОД Зеленских, как Гитлер!!!!
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44 мин.

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