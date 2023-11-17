Пузырь Зеленского лопнул. И теперь в Европе ищут, как спустить конфликт "на мягких лапах"

Бывшей "житницы" СССР уже давно нет, а ее рваные ошметки разбросанные по всей земле "укропии?!!!".👍😇🤥👌😠☠️💀😥.

Владимир Соловьев

"Зеленскому распахнули свои двери парламенты всех европейских стран и даже некоторые неевропейские." ПЫТАЛИСЬ КЛАНИРОВАТЬ НЕОФАШИЗМ В УКРАИНЕ НА БАНДЕРО ОСНОВЕ, НО ОН, КАК ОВЕЧКА ДОЛЛИ, ОКАЗАЛСЯ НЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ. ПОЛУЧИЛСЯ ВЫКИДЫШ, КАК НИ СТАРАЛАСЬ УРСУЛА ФОНДЕРЛЯЙНЕН, ОНА ЖЕ ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЕВРОАКУШЕРКА, ЕГО СОХРАНИТЬ.