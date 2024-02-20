Тайна предателя Кузьминова: убит ли на самом деле лётчик-перебежчик

Громкая новость облетела информационное пространство, однако по мере появления подробностей стали возникать и сомнения – действительно ли предатель попрощался с жизнью, и не пытается ли небратская разведка сыграть на бис спектакль шестилетней давности?В понедельник, 19 февраля, отечественные и зарубежные СМИ разразились сенсационной новостью – в Испании был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов.