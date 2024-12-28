Гастроэнтеролог Тишаева: в новогоднюю ночь нужно делать упор на легкие закуски

Облегчить нагрузку на желудок в новогоднюю ночь можно, избегая большого количества горячих блюд. Вместо этого стоит делать упор на легкие закуски, овощи и фрукты, заявила врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева в разговоре с «Известиями».
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