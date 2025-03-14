Евростат: Цены на сельхозпродукцию выросли в четвертом квартале 2024 года

Средняя цена на сельскохозяйственную продукцию, полученную фермерами ЕС на фермах, выросла на 2,2% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года - впервые почти за два года, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Европейским статистическим управлением (Евростат).