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Конфискованный за пьяное вождение "Лексус" отправили из Алтайского края на СВО

Конфискованный за пьяное вождение "Лексус" отправили из Алтайского края на СВО

С начала текущего года судебные приставы передали на нужды спецоперации 37 транспортных средств В Михайловском районе у водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, конфисковали автомобиль Lexus RX 330.

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