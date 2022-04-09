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Саа о словах Руни про Роналду: «Вообще не согласен. Криштиану принес огромную жертву, «МЮ» не играет хорошо»

Луи Саа не согласен с мнением Уэйна Руни о Криштиану Роналду. Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что португалец «уже не тот игрок, каким был в прежние годы».

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