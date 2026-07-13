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Глава селекционной службы «Краснодара»: «Второго Сперцяна в России еще нет – как найти ему замену? Будем как-то перестраиваться, вот и все»

Руководитель селекционной службы « Краснодара » Максим Бузникин признал, что клуб не сможет найти прямую замену Эдуарду Сперцяну.

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