Люди в подземном переходе во время воздушной тревоги на Украине. Фото: Andrew Kravchenko / AP Photo Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
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