Самые мощные молитвы Иоанну Крестителю 9 марта 2024 года Елена ГалицкаяСегодня, 9 марта 2024 года, православная церковь отмечает память Иоанна Крестителя, в частности, первое и второе обретение его главы.
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