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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о 4-м поражении подряд: «Склоняемся к тому, чтобы изменить рисунок игры в сторону более закрытого хоккея. Меняем сочетания, чтобы найти баланс»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после поражения от « Сочи » со счетом 2:3. Клуб проиграл 4-й матч подряд.

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