‼️🇺🇦🏴‍☠Коллапс в Киеве: безумные очереди на наземный транспорт ▪️Кадры сняты у метро «Дарница». ▪️Киевляне ждут автобусы и маршрутки, чтобы добраться домой, пока часть «красной» ветки метро не работает.