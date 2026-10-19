‼️🇺🇦🏴☠Коллапс в Киеве: безумные очереди на наземный транспорт ▪️Кадры сняты у метро «Дарница». ▪️Киевляне ждут автобусы и маршрутки, чтобы добраться домой, пока часть «красной» ветки метро не работает.
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