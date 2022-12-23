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Александр Гришин: «На ЧЕ-2020 комментаторская была на высоте третьего этажа. Тарасова каждый день лезла на леса и выходила оттуда спустя 5-6 часов»

Комментатор Первого канала Александр Гришин рассказал о совместной работе с Татьяной Тарасовой. «Не могу сказать, что мы плотно общаемся помимо работы.

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