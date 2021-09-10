smi.today

1 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Где статья?Брат отравленной ...
  • natvol1952 володина
    И в чем их уязвимость..? Название статьи не соответствует самой статье!Раскрылась главна...
  • Владимир Соловьев
    Сами хотят положить сотни тысяч в войне с Донецком и Луганском. А раньше говорили, что США и Россия будут воевать до ...Запросто возьмем ...

Приемная дочь Потапа удивила растяжкой, до Волочковой еще далеко: "Что за кривая береза"

Приемная дочь Потапа удивила растяжкой, до Волочковой еще далеко: "Что за кривая береза"

Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как тренируется в зале  Более 20 лет назад Потап начал строить отношения с Ириной Горовой, у которой уже біла дочь от предыдущих отношений, пишет Politeka.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх