Приемная дочь Потапа удивила растяжкой, до Волочковой еще далеко: "Что за кривая береза"

Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как тренируется в зале Более 20 лет назад Потап начал строить отношения с Ириной Горовой, у которой уже біла дочь от предыдущих отношений, пишет Politeka.