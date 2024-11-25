Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку

Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку

Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку. Представила себе, как неуклюжий подросток с дальнего хутора, который говорит «еслив» и «ложить», попадает в городскую школу.

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