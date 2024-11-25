Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку. Представила себе, как неуклюжий подросток с дальнего хутора, который говорит «еслив» и «ложить», попадает в городскую школу.
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