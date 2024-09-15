Врач указала на риск развития сахарного диабета у «сов»

Ученые обнаружили, что у любителей засиживаться до ночи на 46% выше риск развития сахарного диабета. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 15 сентября объяснила «Известиям», как качество сна влияет на здоровье и что будет, если не научиться засыпать рано.