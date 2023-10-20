ГП показала видео экстрадиции из Сербии псевдостоматолога Святковского

Генпрокуратура РФ в пятницу, 20 октября, опубликовала видеокадры экстрадиции из Сербии в Россию псевдостоматолога Дмитрия Святковского, купившего диплом врача ради получения 1 млн рублей через госпрограмму «Земской доктор».
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