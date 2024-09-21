Генерал Алаудинов: ВСУ безуспешно пытались прорваться на танке у села Плехово

ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram.
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