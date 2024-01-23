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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Лавров на Совбезе ООН: Запад ведет руками украинцев войну с Россией и называет это прекрасной инвестицией

Лавров на Совбезе ООН: Запад ведет руками украинцев войну с Россией и называет это прекрасной инвестицией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник принял участие в Совете Безопасности ООН, на котором потребовал осудить совершенное украинскими военнослужащими убийство мирных жителей Донецка.

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Комментарии
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Александр _
Вопрос не в том, что запад ведет борьбу против России, вопрос - почему Россия только утирается и отплевывается? Может пора начать борьбу против запада?
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22 час.
Татьяна Петрова
Борьба идёт. Очень активная. Путин старается избежать фронта длинною во всю границу с НАТО.  И прямых обстрелов других российских городов со всех НАТОвских баз.   У него свой резон и метод. Пожелаем ему в этом удачи. И Победы нам с как можно меньшими потерями.
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21 час.
АС
Александр Сысоев
Запал петушиный нужен ли в очень серьезной ситуации? Вся ваша бравада дурно попахивает провокацией безответственного диванного бойца или хуже того...
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6 час.

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