Лавров на Совбезе ООН: Запад ведет руками украинцев войну с Россией и называет это прекрасной инвестицией

Вопрос не в том, что запад ведет борьбу против России, вопрос - почему Россия только утирается и отплевывается? Может пора начать борьбу против запада?

Татьяна Петрова

Борьба идёт. Очень активная. Путин старается избежать фронта длинною во всю границу с НАТО. И прямых обстрелов других российских городов со всех НАТОвских баз. У него свой резон и метод. Пожелаем ему в этом удачи. И Победы нам с как можно меньшими потерями.