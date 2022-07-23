SUSANIN

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Жителя Москвы привлекли к ответственности за дебош на фестивале «Улетай» в Удмуртии

Жителя Москвы привлекли к ответственности за дебош на фестивале «Улетай» в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд Удмуртии привлёк к административной ответственности 28-летнего жителя Москвы, за неповиновение полиции.

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