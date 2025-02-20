SCUF Gaming представил профессиональный недорогой игровой контроллер Valor Pro для Xb...

SCUF Gaming представил профессиональный недорогой игровой контроллер Valor Pro для Xbox или ПКSCUF Gaming, входящая в семейство Corsair, представляет новый проводной контроллер, предназначенный для опытных игроков в Xbox и ПК, которым нужно больше контроля, более быстрое время отклика и дизайн, который не будет их сдерживать.