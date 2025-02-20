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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SCUF Gaming представил профессиональный недорогой игровой контроллер Valor Pro для Xb...

SCUF Gaming представил профессиональный недорогой игровой контроллер Valor Pro для Xb...

SCUF Gaming представил профессиональный недорогой игровой контроллер Valor Pro для Xbox или ПКSCUF Gaming, входящая в семейство Corsair, представляет новый проводной контроллер, предназначенный для опытных игроков в Xbox и ПК, которым нужно больше контроля, более быстрое время отклика и дизайн, который не будет их сдерживать.

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