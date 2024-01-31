В России с февраля изменится порядок установления границ населённых пунктов

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Виктория Щербакова рассказала, что с 1 февраля в России изменится порядок установления границ населённых пунктов, а также сократятся сроки устранения реестровой ошибки.
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