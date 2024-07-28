Глава Пентагона Остин заявил о непоколебимой приверженности США защите Японии

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов защите Японии, в том числе с помощью применения расширенного сдерживания, предусматривающего использование как обычных, так и ядерных вооружений.
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