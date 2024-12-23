Суд в Москве назначил 4 года колонии матери, истязавшей своего ребенка

Тушинский районный суд Москвы приговорил к 4 годам 3 месяцам колонии женщину, избивавшую своего ребенка, ее сожителю за это же преступление назначили 4 года колонии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
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