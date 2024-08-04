Дебют F-16 на СВО, месть за ЧВК «Вагнер», гадость в Сене: что будет дальше

Сегодня 127 прочитали Первые вылеты истребителей F-16 на Украине, разгром ЧВК «Вагнер» в Мали и ответный удар, рассказ участницы Олимпиады в Париже об увиденном в реке Сене — эти и другие события были в центре внимания СМИ и соцсетей.