Дебют F-16 на СВО, месть за ЧВК «Вагнер», гадость в Сене: что будет дальше

Сегодня 127 прочитали Первые вылеты истребителей F-16 на Украине, разгром ЧВК «Вагнер» в Мали и ответный удар, рассказ участницы Олимпиады в Париже об увиденном в реке Сене — эти и другие события были в центре внимания СМИ и соцсетей.
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