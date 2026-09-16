Универсальные десантные корабли — всё? О китайском УДК типа 076 «Сычуань»

Морской десант — это высадка специально обученных частей (морской пехоты) или же обычных сухопутных войск на защищаемый противником участок побережья.
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